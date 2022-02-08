Şahan Gökbakar, Meclis’teki yemekhane fiyatlarına tepki gösterdi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Meclis lokantasındaki fiyatları görünce sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Faturalara ve gıda fiyatlarına arka arkaya gelen zamların tepkileri sürerken TBMM'de vekillere hizmet veren lokantadaki fiyat listesi, bugünün en tartışılan konusu oldu.

Yemek fiyatlarının enflasyon oranına göre bir hayli düşük olması dikkat çekerken Türkiye'deki her gündeme ses çıkaran ünlü isimlerden komedyen Şahan Gökbakar, bu konuda da düşüncelerini dile getirdi.

"BU GERÇEK Mİ?"

Melis lokanta fiyat listesini sosyal medya hesabından yayınlayan Gökbakar, şok olduğunu ima ederek; “Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gercekten 2.5 liraya çorba içip, 18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?” diye sordu.