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    Şahan Gökbakar, Selimiyeli oldu

    Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, ailesi için kesenin ağzını açtı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 11:34
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    Şahan Gökbakar, Selimiyeli oldu

    Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile önceki gün Selimiye’de demirledikleri teknelerindeydi.

    3 MİLYON TL'YE EV YAPTIRIYOR

    Ünlü komedyenin geçtiğimiz yıllarda yatırım için satın aldığı Selimiye’deki arsasına yaklaşık 3 milyon TL değerinde ev yaptırdığı öğrenildi.

    Gökbakar, botla yeni evine gidip gelirken görüntülendi.

    Şahan Gökbakar, Selimiyeli oldu #1

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