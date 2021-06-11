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- Şahan Gökbakar, Selimiyeli oldu
Şahan Gökbakar, Selimiyeli oldu
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, ailesi için kesenin ağzını açtı.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 11:34
Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile önceki gün Selimiye’de demirledikleri teknelerindeydi.
3 MİLYON TL'YE EV YAPTIRIYOR
Ünlü komedyenin geçtiğimiz yıllarda yatırım için satın aldığı Selimiye’deki arsasına yaklaşık 3 milyon TL değerinde ev yaptırdığı öğrenildi.
Gökbakar, botla yeni evine gidip gelirken görüntülendi.