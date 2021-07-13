Şahan Gökbakar, villasındaki tabelayı kaldırdı

Şahan Gökbakar, Marmaris'teki koyda satın aldığı villa ile ilgili başlatılan incelemenin tamamlanmasıyla, 'Özel mülktür' tabelasını söktü.

Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı koyda, 10 milyon liraya dubleks villa satın almıştı.

Ailesiyle gözden uzakta bir yaşam sürdürmek isteyen Gökbakar'ı koya gelen tur tekneleri ise rahat bırakmamıştı.

Bunun üzerine kendince çözüm üreten Gökbakar iddiaya göre, villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, "Özel mülktür girilmez" tabelası astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar da koydaki teknelerden görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Paylaşımın ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili 8 Temmuz'da inceleme başlattı.

BELEDİYEYE TUTANAK GÖNDERİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemeyi tamamlayarak iskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakları gönderdi. Gökbakar'ın da avukatları aracılığıyla eksiklerin tamamlanması ve gereken düzenlemelerin yapılması için yetkili kurumlarla bağlantıya geçtiği öğrenildi.

Gönderilen resmi evrakın Marmaris Belediyesi'ne ulaşmadığı, ulaştığında encümen kurulunun toplanarak karar vereceği bildirildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün dubleks villanın yapı kullanım izni olup, olmadığına dair ise resmi kurumlarla yazışmalarının devam ettiği bildirildi.

TABELAYI KALDIRDI

Bu gelişmeler üzerine villasının bulunduğu koyun 30 metre açığına demirlediği motor yatından dürbünle çevreyi gözlemeye başlayan Gökbakar, iskele ve plaja astığı "Özel mülktür girilmez" tabelasını söktü.