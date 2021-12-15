Şahan Gökbakar'dan Bulgar paylaşımı

Şahan Gökbakar, Türk Lirasının değer kaybetmesini fırsata çeviren Bulgaristan vatandaşlarının Edirne’ye akın etmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında günden güne değer kaybetmesi, çevre ülkelerden alışverişe gelenlerin sayısında patlamaya neden oldu.

Özellikle komşu ülkelerimiz arasında olan Bulgaristan, neredeyse tüm alışverişini Türkiye'den yapar oldu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"BULGARLARMIŞ"

Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Televizyonda, uzun süre sonra ülkemiz sokaklarında mutlu mutlu gezen, gönlünce keyifle bol bol alışveriş yapan ve içten şen kahkahalar atan insanlar gördüm. Önce bir an çok mutlu oldum… Sonra fark ettim ki, Bulgarlarmış…."