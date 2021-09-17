Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e tepki

Bir kız öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını anlatan Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki gösteren ünlü komedyen Şahan Gökbakar "Hayrete düştüm" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir kız öğrencisiyle ilgili anlattığı anısında "Eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım" ifadesiyle büyük tepki toplamıştı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

"HAYRETE DÜŞTÜM"

"Bir kız çocuğu babası olarak bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akıl almaz bir hayrete düştüm" diyen Gökbakar, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"HANGİ ÜLKEDE YAPARSANIZ YAPIN, CİNSEL TACİZ SORUŞTURMASI BAŞLATILIR"

"Beğendiğim ve takip ettiğim bir bilim insanı olan Celal Şengör, her ne kadar kendine göre masumane ve babacan bir tavırla öğrencisi genç bir kadınn eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığını ve ardında da 'babası bunu yapmadığı için kendisinin yaptığını' gülerek anlatsa da...

Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın, hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlatılır.

Bir kız çocuğu babası olarak, bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akıl almaz bir hayrete düştüm.

"BU TAVIRLA ASLA BABACAN DEĞİLDİR"

Dünyanın en önde gelen profesörlerinden de olsa, insan insandır hata yapar! İnşallah Celal Şengör hocada o genç hanımdan, babasından ve tüm ailesinden özür diler...

Bu tavırla asla BABACAN değildir! Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atmaz! GERÇEK BABALAR ÇOCUKLARINI DÖVEMEZ!"

Celal Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp attığı tokadı anlattı VİDEO ARŞİV

