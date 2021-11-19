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    Şahan Gökbakar'dan Merkez Bankası'na eleştiri

    Şahan Gökbakar'dan Merkez Bankası'na eleştiri

    Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararına eleştiride bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 04:07
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 04:25
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    Enflasyonun tek haneye düşürmeye yönelik çalışmalar son süratle devam ederken, Merkez Bankası faizleri yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi.

    Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar yaşanan gelişmelerin ardından, bu kararı tiye alarak tepki gösterdi.

    Şahan Gökbakar dan Merkez Bankası na eleştiri #1

    "DİREKT SIFIR YAPSANIZA FAİZİ"

    Twitter hesabından ironik bir şekilde eleştirel paylaşımda bulunan Gökbakar, "Direkt sıfır yapsanıza faizi.. niye böyle tek tek... Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin... Artık o zaman baronlar, lobiler, dış gücler, kiskanan eden vs onlar düsünsün... not:bu bir tavsiye değildir" notunu düştü.

    Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

    Şahan Gökbakar dan Merkez Bankası na eleştiri #2

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