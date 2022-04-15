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    Şahan Gökbakar'dan mülteci paylaşımı

    Sosyal medyadan her paylaşımı olay olan Şahan Gökbakar, bu defa mülteciler konusundaki sözleriyle gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 08:26
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 08:29
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    Şahan Gökbakar'dan mülteci paylaşımı

    Türkiye gündemini yakından takip eden ve düşündüklerini hiç çekinmeden sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, bu defa mülteciler konusundaki sözleriyle gündem oldu.

    "Göğsüme ağırlık çöküyor"

    Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce Türkiye'ye geldiğini ifade eden Gökbakar, "Bu Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce ülkemize kabul edilmeleri ve 10-15 sene sonra toplumumuzun ve ülkemizin dönüşeceği hali düşündükçe göğsüme bir ağırlık çöküyor.

    "Kanımızı döktük"

    Neden kanımızı dökerek aldığımız bu toprakları, bu kadar rahat paylaşıma açtık? Hazmedemiyorum" ifadelerini kullandı.

    Gökbakar'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.

    Şahan Gökbakar dan mülteci paylaşımı #1

    Şahan Gökbakar dan mülteci paylaşımı #2

    Şahan Gökbakar dan mülteci paylaşımı #3


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