Şahan Gökbakar'dan Oscar'da tokat atan Will Smith yorumu

Oscar Ödülleri törenine Will Smith'in karısıyla ilgili şaka yapan Chris Rock'a tokat atması damga vurdu.

Düyaca ünlü oyuncu Will Smith, ABD'nin Los Angeles kentindeki 94. Oscar Ödülleri töreninin canlı yayınında, sunucu Chirs Rock'ı tokatladı.

Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu. Smith, tokattan sonra "Karımın adını ağzına alma!" diyerek Rock'ı uyardı. Oscar'da yaşanan bu olay tüm dünyada gündem oldu. Will Smith'in ise kazandığı 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün de geri alınabileceği iddia edildi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Oscar'a damga vuran tokat olayıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"NE DUYAR KASTINIZ BE"

"Yahu ne hastalık duyarı kastınız be. Bu çift açık evlilik yaşadıklarını beyan eden bir çift. Yani ikisi de rahat takılıyor. Hanımı, adamın suratına 'Seninleyken başka ilişki yaşıyorum' dedi tv'de. Adama muhafazakar Anadolu erkeği muamelesi yapıp 'Karısını korudu' demeyin artık.

"ÇOK EŞLİLER"

Karısına yapılan şakayı kaldıramayan namuslu korumacı erkek muamelesiyle şiddeti legal kılmayın ya. Türk aile yapısına sahip tipler değil bunlar. Açık ilişki yaşıyorlar, çok eşliler yani.

"ADAM SEVDA DEMİREL GİBİ TOKAT ATTI"

Komedyen tokatlayan adam kahkaha attı, karısı 'Başka bir ilişkim de var' deyince. Şiddete hayır. Çık sahneye ver ağzının payını üslubunca. Söyle ne söyleyeceksen. Adam Sevda Demirel gibi gitti tokat attı. Olacak iş mi ya. Bizim temiz yürekli halkımız da, 'Bak karısını nasıl korudu, helal' diyor."





1997 yılından bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, "açık evlilik" yaşadıklarını açıklamıştı. Smith "İlişkimiz tek eşli olarak başladı. Ama sonra evrildi" demişti. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etmişti.

Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu VİDEO

