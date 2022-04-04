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    Şahan Gökbakar'ın enflasyon yorumu

    Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, TÜİK'in yüzde 61,14 olarak açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin düşüncelerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 13:46
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    Şahan Gökbakar'ın enflasyon yorumu

    Gündemi yakından takip eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ise, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14'e yükseldi.

    Gökbakar, bu konuyla ilgili de yorumunu Twitter hesabından yaptı.

    "VER HORONU"

    Ünlü komedyen, "TÜİK'e göre enflasyon yüzde 61 çıkmış. 61 neresi? Trabzon! Veeee yıllar sonra beklenen oluyor. Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor. Bu şekilde okumak lazım bu veriyi. Ver horonuuuu!" yazdı.

    Şahan Gökbakar ın enflasyon yorumu #1

    Şahan Gökbakar ın enflasyon yorumu #2


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