Şahan Gökbakar'ın villası kaçak çıktı: Yıkım kararı alındı Komedyen Şahan Gökbakar'ın sık sık gündeme geldiği Marmaris'teki villasının imara aykırı bölümleri olduğu belirlenirken yıkım kararı için belediyeye yazı gönderildi.

Haber Merkezi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 2018 yılında Marmaris'te aldığı yazlıkla dikkatleri üzerine çekiyor.

Koronavirüs pandemisinden önce 10 milyon TL’ye aldığı, 3 milyon TL de masraf yaptığı iddia edilen gözlerden uzak villanın tadını çıkartmaya çalışan Gökbakar, villanın olduğu koyu sahiplenince olaylar gelişti.

İSKELE KAÇAK ÇIKTI

Gökbakar, Marmaris’e 67 kilometre uzaklıkta olan bir mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile iskele yaptırdı.

Koya gelen teknelerden rahatsız olan ünlü komedyen, ‘Özel mülktür girilmez’ tabelasını astığı iskelenin kaçak inşa edildiği ortaya çıktı.

VİLLA DA KAÇAK ÇIKTI

Yetkililer tarafından tabelası söktürülen iskele yıkılırken kamuoyunun yakından tanıdığı villaya ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'ndaki villanın sit alanında olduğu ve kaçak yapıldığı ortaya çıktı.

VİLLA İÇİN YIKIM KARARI ÇIKTI

İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlenen villanın kaçak bölümleri için yıkım kararı alındı.

Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve yapılan her şeyin bu koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi.

Kaçak villa için Bakanlıktan yıkım kararı verildiği ve Marmaris Belediyesi'ne kararı uygulaması için yazı gönderdiği belirtildi.