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Hilal Altınbilek, Onur Tuna ve Sumru Yavrucuk ile başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yine tarzıyla sosyal medyayı salladı.
Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Cavadzade, bu defa kırmızı takımıyla poz verdi.
İçine dantel desenli sütyen giydi
Ceketinin önünü açan güzel oyuncun dantel desenli sütyeni dikkatlerden kaçmadı.
Nesrin Cavadzade'nin peş peşe paylaştığı iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
"Olaysın bebeğim"
Cavadzade'ye; 'Muazzam güzellik', 'Olaysın bebeğim' gibi yorumlar yapıldı.
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