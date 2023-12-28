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Şahane Hayatım'ın Melisa'sı Nesrin Cavadzade kırmızı takımıyla mest etti

Şahane Hayatım'ın Melisa'sı Nesrin Cavadzade kırmızı takımıyla mest etti Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi birçok başarılı projede yer alan Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.