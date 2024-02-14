Şahane Hayatım'ın Melisa'sı Nesrin Cavadzade'nin davet tarzı! Hediye paketine benzettiler Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, iddialı ve cesur tarzıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

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Şahane Hayatım dizisinde hayat verdiği 'Melisa' karakteriyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün bir davete katıldı.

İddialı ve cesur tarzıyla da zaman zaman gündeme gelen Cavadzade, tarzıyla geceye damga vurdu.

Beyaz elbise giydi

Beyaz bir elbiseyle gecede boy gösteren güzel oyuncu, kombinini beline siyah kurdele takarak ve siyah tül eldivenlerle tamamladı.

Cavadzade'nın tarzına adeta yorum yağdı. Güzel oyuncunun tarzı, bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi.

'Hediye paketi'

Ünlü ismin pozlarına; 'Hediye paketi', 'Hiç olmuş mu?', 'Yanlış seçim' gibi yorumlar yapıldı.