Sahaneye çıkan Pelin Öztekin'den Melis Sezen'e atıf

Eğlenmek için gittiği mekanda sahnede şarkı söyleyen Pelin Öztekin, performansının ardından "Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde" cümlesiyle Melis Sezen'i ti'ye aldı.

Geçtiğimiz mart ayında vefat eden usta isim Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, son zamanlarda oldukça konuşulmaya başlandı.

Eğlenceli bir karaktere sahip olan Pelin Öztekin, birkaç gün önce arkadaşlarıyla evde bir araya gelerek aralarında oryantal şov yapmıştı.

Öztekin o anları da Instagram hesabından yayınlamıştı.

Kıvrak hareketleriyle dikkat çeken Öztekin, dün akşam ise yine arkadaşlarıyla bir mekana eğlenmeye gitti.

SAHNEDE 'SİL BAŞTAN'I SÖYEDİ

Bir süre sonra mekanda şarkı söylemek için sahneye çıkan Öztekin, Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısını seslendirdi.

MELİS SEZEN'E GÖNDERME: MİKROFONU TUTUYORUM ÇÜNKÜ ELİMDE

Mekandakilere keyifli anlar yaşatan Öztekin, şarkısının sonunda esprili bir dille genç oyuncu Melis Sezen'e gönderme yaptı.

"Şu an mikrofonu tutuyorum çünkü elimde" sözüyle sahneden inen Öztekin, Melis Sezen'in ödül töreninde gündem olan cümlesini akıllara getirdi. Bunun üzerine mekanda kahkaha sesleri yükseldi.

Pelin Öztekin sahneye çıkıp şarkı söyledi

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