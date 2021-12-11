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    Sahaneye çıkan Pelin Öztekin'den Melis Sezen'e atıf

    Eğlenmek için gittiği mekanda sahnede şarkı söyleyen Pelin Öztekin, performansının ardından "Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde" cümlesiyle Melis Sezen'i ti'ye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 14:37
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    Sahaneye çıkan Pelin Öztekin'den Melis Sezen'e atıf

    Geçtiğimiz mart ayında vefat eden usta isim Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, son zamanlarda oldukça konuşulmaya başlandı.

    Eğlenceli bir karaktere sahip olan Pelin Öztekin, birkaç gün önce arkadaşlarıyla evde bir araya gelerek aralarında oryantal şov yapmıştı.

    Öztekin o anları da Instagram hesabından yayınlamıştı.

    Kıvrak hareketleriyle dikkat çeken Öztekin, dün akşam ise yine arkadaşlarıyla bir mekana eğlenmeye gitti.

    SAHNEDE 'SİL BAŞTAN'I SÖYEDİ

    Bir süre sonra mekanda şarkı söylemek için sahneye çıkan Öztekin, Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısını seslendirdi.

    Pelin Öztekin'in eski halinden eser kalmadı FOTO GALERİ

    Sahaneye çıkan Pelin Öztekin den Melis Sezen e atıf #1

    MELİS SEZEN'E GÖNDERME: MİKROFONU TUTUYORUM ÇÜNKÜ ELİMDE

    Mekandakilere keyifli anlar yaşatan Öztekin, şarkısının sonunda esprili bir dille genç oyuncu Melis Sezen'e gönderme yaptı.

    "Şu an mikrofonu tutuyorum çünkü elimde" sözüyle sahneden inen Öztekin, Melis Sezen'in ödül töreninde gündem olan cümlesini akıllara getirdi. Bunun üzerine mekanda kahkaha sesleri yükseldi.

    Pelin Öztekin sahneye çıkıp şarkı söyledi

    Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki heyecanlı halleri dikkat çekti

    Sahaneye çıkan Pelin Öztekin den Melis Sezen e atıf #2

    Sahaneye çıkan Pelin Öztekin den Melis Sezen e atıf #3

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