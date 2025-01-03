Şahin Kendirci'nin pavyon yorumuna verdiği cevap gündem oldu

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Yetenek Sizsiniz ile tanınan Şahin Kendirci, Müslüm filminde arabesk müziğin babası Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandırmasıyla hafızalara kazınmıştı.

Kendirci, Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinde seslendirdiği Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçasıyla şu sıralar gündemde.

Milyonlarca kez dinlenen ve sesiyle herkesi mest eden Şahin Kendirci, bu sefer şarkılarıyla değil yaptığı bir yorumla gündeme geldi.

"PAVYYONLARDA MEZE OLACAKTI"

Kendirci'ye bir sosyal medya kullanıcısı "Her şey bir tarafa Selçuk Aydemir'e ve tabii TRT'ye bu çocuğun pavyonlara meze olmasın diye elinden tuttuğu için teşekkür etmek lazım." yorumunu yaptı.

Kendirci de "Tam kapısından içeri giriyordum, elimden tuttular." yanıtını verdi.