Şahin Kendirci'nin yeni imajı Çocuk yaşta katıldığı 'O Ses Türkiye' ile adını duyuran Şahin Kendirci'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Müzik kariyerine çocuk yaşta başlayan Şahin Kendirci, katıldığı 'O Ses Türkiye' programıyla adını duyurdu.

Daha sonra 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Kendirci, kariyer basamaklarını bir bir tırmandı.

Küçük Şahin tarzını değiştirdi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim yeni imajıyla pozlarını paylaştı.

Kendirci'nin takipçilerinin bir kısmı yeni imajını beğenirken bir kısmı ise eleştirdi.

Takipçilerinden yorum yağdı

Saçlarını uzatan ünlü ismin paylaşımına "Bu tarz sana yakışmamış", "İlk günkü Şahin'den eser kalmamış", "İnsanlar değişiyor" "Bu karizma şaka mı", "Harika olmuşsun" yorumlarında bulundu.

Öte yandan ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Bana Masal Anlatma, Ayşem, Şampiyon ve Mahalleden Arkadaşlar da bulunuyor.