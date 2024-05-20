Sahnede ilginç dans! Selen Görgüzel, cesur tarzı ve hareketleriyle yine olay oldu Geçtiğimiz ay yüzünü gerdiren ve tam gaz sahnelere dönen Selen Görgüzel, yine kendinden konuşturmayı başardı.

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ensonhaber.com

8 yıl evli kaldığı yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra sahnelere hızlı bir dönüş yapan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, her çıktığı mekanda gündemden yaratmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yine olay olan Görgüzel, bu defa sadece tarzıyla değil sahne dansıyla da çok konuşuldu.

Frikik var

Sosyal medyanın diline düşen Görgüzel'in verdiği frikik de dikkatlerden kaçmadı. Bir anda göğsü açılan şarkıcının o anları fark etmemesi ise dikkat çekti.