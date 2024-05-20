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8 yıl evli kaldığı yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra sahnelere hızlı bir dönüş yapan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, her çıktığı mekanda gündemden yaratmaya devam ediyor.
Sosyal medyada yine olay olan Görgüzel, bu defa sadece tarzıyla değil sahne dansıyla da çok konuşuldu.
Frikik var
Sosyal medyanın diline düşen Görgüzel'in verdiği frikik de dikkatlerden kaçmadı. Bir anda göğsü açılan şarkıcının o anları fark etmemesi ise dikkat çekti.
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