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Yaz ayları süresince yurdun dört bir yanında konserler oldu.

Vatandaşlar, hayranlık beslediği şarkıcıların konserlerine akın etti.

Eğlenceli anların yaşandığı konserlerde şarkıcıların can güvenliği son zamanlarda tehlikede.

Bir süredir moda haline gelen şarkıcılara bir cisim fırlatma olayının ardı arkası kesilmiyor.

Bunun bir örneği de geçtiğimiz akşam Ankara'da yaşandı.

Kafasına çakmak atıldı

Şarkıcı Fatma Turgut, hayranlarıyla bir araya geldi. Sahnede sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada, vatandaşların arasından çakmak fırlatıldı.

Söz konusu çakmak Turgut'un başına isabet etti.

Başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

"Dilerim bir daha hiç yaşamam"

Ardından Turgut, olayla ilgili hesabından açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sevgili arkadaşlarım; ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu.



Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim. Konsere, kaldığı yerden devam ettim.

Bu sebeple de playback yaptığımı düşünenler olmuş.

Hayatımda, hiçbir konserimde tek bir kere bile playback yapmadım.

Bu vesileyle bunu da belirtmek isterim.



Dilerim bir daha hiç yaşamam. Dilerim hiçbir sanatçı arkadaşım asla yaşamaz.