Sahnede korku dolu anlar! Ankara'da konser veren Fatma Turgut saldırıya uğradı Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Ankara’daki konserinde talihsiz bir an yaşadı. Şarkı söylediği sırada bir dinleyicisi tarafından fırlatılan çakmak, Turgut’un başına isabet etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Son zamanlarda sahnedeki şarkıcılara bir cisim fırlatmak adeta moda oldu. Ünlü isimler ise bu durumdan oldukça dertli. Bu durumdan nasibi alan isimlerden biri de şarkıcı Fatma Turgut oldu. Model grubunun dağılmasıyla kariyerine yalnız başına devam eden Turgut, son günlerde sık sık sevenleriyle bir araya geliyor. Sahnede talihsiz anlar Fatma Turgut, son olarak dün akşam Ankaralılarla buluştu. Millet Bahçesi'nde düzenlenen konser, Başkentliler tarafından yoğun ilgi gördü. Sevilen şarkılarıyla geceye damga vuran şarkıcı, talihsiz anlar yaşadı. Kafasına çakmak atıldı Turgut, sahnede şarkı söylediği sırada hayranının saldırısına uğradı. Fırlatılan çakmak, şarkıcının başına isabet etti. O anlar ise konserdeki bir başka dinleyicinin şans eseri cep telefonu kamerasına yansıdı.

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