Son zamanlarda sahnedeki şarkıcılara bir cisim fırlatmak adeta moda oldu.
Ünlü isimler ise bu durumdan oldukça dertli.
Bu durumdan nasibi alan isimlerden biri de şarkıcı Fatma Turgut oldu.
Model grubunun dağılmasıyla kariyerine yalnız başına devam eden Turgut, son günlerde sık sık sevenleriyle bir araya geliyor.
Sahnede talihsiz anlar
Fatma Turgut, son olarak dün akşam Ankaralılarla buluştu.
Millet Bahçesi'nde düzenlenen konser, Başkentliler tarafından yoğun ilgi gördü. Sevilen şarkılarıyla geceye damga vuran şarkıcı, talihsiz anlar yaşadı.
Kafasına çakmak atıldı
Turgut, sahnede şarkı söylediği sırada hayranının saldırısına uğradı. Fırlatılan çakmak, şarkıcının başına isabet etti.
O anlar ise konserdeki bir başka dinleyicinin şans eseri cep telefonu kamerasına yansıdı.