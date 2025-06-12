Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta Yalova'daki konserinde küçük hayranını sahnede geri çeviren ünlü şarkıcı Demet Akalın, İznik'e gelerek hayranına jest yaptı.

MEDİNE'YE JEST

Olay sonrası minik hayranı Medine'nin gönlünü almak için Bursa'nın İznik ilçesine gelen Demet Akalın, İznik gölü sahilinde Medine ve ailesi ile piknik yaptı.

Burada çocuklarla yakar top oynayan Akalın, özel açıklamada bulundu.

Akalın şöyle konuştu;

"GÖNÜL ALMAYI BİLİRİM"

"Biz konuştuk. Başka bir konserimize gelecek ve orada dans edeceğiz. Biz isterdik ki hava güzel olsun İznik Gölü'ne girelim. Benim fotoğrafçım parmağımı menteşeye sıkıştırdı ve ben çığlıkla çıktım. İkinci şarkıdaydık. Zaten o sırada benim aklım fikrim parmağımı buza batırmaktaydı. Ama ben güzel gönül almayı bilirim. Bak kaç tane çocuğun gönlü hoş oldu. Bir daha İznik'e geleceğim. İznik'ten yer almak istiyorum güzel yatırımlık yerler varmış" şeklinde konuştu.