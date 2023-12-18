Sahnede rahatsızlanan şarkıcı Simge Sağın iyileşti: "Sersefil oldum" Geçtiğimiz hafta konser verdiği sırada fenalaşan Simge Sağın, hastaneye kaldırılmıştı. İyileşen Simge sahnelere döndü.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, geçen hafta virüs kaptığı için Volkswagen Arena'daki konserinden ambulansla hastaneye götürülmüştü.

Serumla takviye alarak cuma Kıbrıs’ta, cumartesi Ataşehir'de bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, dün akşam da İstanbul’da özel bir gecede konser verdi.

"Sersefil oldum"

Öncesinde evine kapanıp dinlenen Simge, "Müthiş bir grip bu. Sersefil oldum." dedi.

600 bin TL

Son dönemin en popüler isimlerinden Simge, konser başına 600 bin lira kazanıyor.