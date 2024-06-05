Sahnedeyken çakmak attılar! Ünlü rapçi Uzi tehditler savurdu Ünlü rapçi Uzi, geçtiğimiz gün verdiği bir konserinde yaşadıkları ile gündeme geldi.

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Sahnede Uzi adını kullanan gerçek adı Utku Cihan Yalçınkaya olan ünlü rapçi, son dönemin en popüler isimlerinden biri.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray için bestelediği "Şampiyon" marşını yayınlayarak sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fetheden genç rapçi, Rams Park'ta da sahne almıştı.

Uzi'ye çakmak attılar

Yoğun bir konser maratonunda olan Uzi, geçtiğimiz gün bir sahnesinde yaşadıkları ile gündem oldu. Ünlü isim sahnedeyken bir izleyici, Uzi'ye çakmak attı.

"Sıkıntı yaşatırım sana"

Bu duruma çok sinirlenen Uzi, "Sakın bir daha görmeyeyim o çakmağı. Vallahi alırım seni buraya, vallahi sıkıntı yaşatırım sana. Tamam?" diyerek tehditkar sözler savurdu. Konserdeki o görüntüler kısa sürede gündem oldu.