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    Sahra Şaş ve Bora Cengiz'in yeni dizisi

    İki oyuncu Sahra Şaş ve Bora Cengiz Alev Alev dizisinin kadrosuna girdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 07:29
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    Sahra Şaş ve Bora Cengiz'in yeni dizisi

    Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Deniz Çiçek'in bir araya geldiği "Alev Alev" dizisinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu.

    Show TV'de ekrana gelen projeye Bora Cengiz "Serkan" karakteriyle katıldı. Ahmet Katıksız'ın yönettiği diziye ayrıca Sahra Şaş da dahil oldu.

    TOKYO'YA BENZETİLİYOR

    Güzel oyuncu son olarak "Ex Aşkım" dizisinde yeni imajıyla kamera karşısına geçmiş ve yeni tarzıyla "La Casa De Papel" dizisinde 'Tokyo' karakterini canlandıran oyuncu Ursula Corbero'ya benzetilmişti.

    Sahra Şaş ve Bora Cengiz in yeni dizisi #1

    Sahra Şaş ve Bora Cengiz in yeni dizisi #2

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