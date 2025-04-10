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Haber Merkezi

Şu sıralar Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi dizilerle dikkat çeken 26 yaşındaki güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, son paylaşımıyla gündem oldu.

"ÇOK ÇALIŞIYORDUM"

Son olarak "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum." diyen Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından değişen halini paylaştı.

SARIŞIN GÜZEL

Ünlü oyuncunun son paylaşımlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Saç rengini iyice açan Nilsu Berfin Aktaş'ın hayranları, güzel oyuncuya yorum yağdırdı.