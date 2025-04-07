Şakir Paşa Ailesi'nin Rozali'si Meryem Uzerli Çırağan Sarayı'nda! Yırtmaçlı pozlarına beğeni yağdı

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Rozali karakteriyle büyük beğeni toplayan Meryem Uzerli Çırağan Sarayı'nda çekime katıldı.

Arkadaşının Haute Couture Koleksiyonu için çeşitli kıyafetler giyen ve cesur pozlara imza atan Uzerli'ye beğeni yağdı.

Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde bir söyleşide yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmişti.

"TARİHİ VE MODERN OLMALI"

Uzerli seçim yaptığı projelerle ilgili "Ben bir oyuncu olarak, okurken kendimi en canlı hissettiğim karakterleri, senaryoları ve projeleri seçiyorum. Ve her zaman ilgi çekici bir şey teklif edilmiyor ama tarihi ya da modern olması önemli değil, beni duygusal olarak hemen içine çeken rol oluyor." dedi.ı.

Meryem Uzerli tarzıyla ilgili de kendisini rahat ve mutlu hissettiren parçaları sevdiğini belirtti.

Şakir Paşa'nın yıldızı açıklamasında “Beni rahat ve mutlu hissettiren her şeyi seviyorum. Ama bu aynı zamanda duruma, mekâna ve ruh halime de bağlı. Mükemmel, zarif fırfırlı elbiseleri de çok seviyorum" dedi.