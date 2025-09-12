Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir, eski aşkına döndü

Ekranların sevilen dizilerinden 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da rol alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç oyuncu Helin Kandemir, aşk hayatıyla gündeme geldi.

Son dönemde rol aldığı dijital proje ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Helin Kandemir, bir süredir kendisinden 10 yaş büyük iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşıyordu.

DÜĞÜNE GİTTİLER

Kandemir’in ilişkisi kısa sürmüş, ünlü oyuncu rol aldığı 'Aşkın Yüzü' adlı filminin galasında ayrılığıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Helin Kandemir ile Celal Can Algül, arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak ilişkilerine ikinci bir şans verdiklerini duyurdu.

Düğünde birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan çift, aşklarını bir kez daha ilan etmiş oldular.