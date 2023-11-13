Sakla Beni'nin Naz'ı Asude Kalebek'in set pozuna beğen yağdı Sakla Beni dizisinde Naz karakterini canlandıran Asude Kalebek, setten paylaşım yaptı.

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Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Netflix'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kulüp'te hayat verdiği 'Raşel Aseo' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Asude Kalebek, şimdilerde Star Tv'nin yeni dizisi Sakla Beni ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Naz oldu

Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel ile başrolünü paylaştığı Sakla Beni'de 'Naz' karakterine hayat veren Asude Kalebek, başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Asude Kalebek

Güzel oyuncu son olarak set pozları ile gündem oldu. Asude Kalebek'in pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Raşel ünü getirdi

Asude Kalebek, 18 Haziran 1999 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenimine devam eden Kalebek, ilk projesi olarak 2021 yılında Netflix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp'te başrol karakter olan Raşel'i canlandırdı.