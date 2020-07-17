Dolar
6.8584
0.032%
Euro
7.8102
0.0051%
Altın
1799.35
0.1118%
Borsa
118807.53
0%
G. Altın
396.908
0.1463%
Bitcoin
62560.01
-0.4336%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Salih Bademci, 3 aylık kızıyla tatilde

    Salih Bademci, üç aylık kızı ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Güzel anlardan asla vazgeçme" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 09:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Salih Bademci, 3 aylık kızıyla tatilde

    Oyuncu Salih Bademci ve kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün, birkaç ay önce ilk çocukları İklim’i kucaklarına aldı.

    Bebeklerinin fotoğraflarını paylaşmayan çiftten Bademci, kızıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

    "GÜZEL AN"

    Bir yandan kızını doyurduğu, bir yandan içeceğini içmeye çalıştığı kareyi ‘Güzel anlardan asla vazgeçme’ yazarak paylaşan Salih Bademci’ye yüzlerce mesaj, on binlerce beğeni geldi.

    Salih Bademci, 3 aylık kızıyla tatilde #1

    Salih Bademci, 3 aylık kızıyla tatilde #2

    Görüş Bildir