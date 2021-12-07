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    Salih Bademci'den metro paylaşımı

    Ünlü oyuncu Salih Bademci, metro kullandığını gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 15:02
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    Salih Bademci'den metro paylaşımı

    Bu yıl İlk ve Son, Yalancı ve Kulüp dizileriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Salih Bademci, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

    TOPLU TAŞIMA KULLANIYOR

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bademci, günlük yaşamından kareler yayınlıyor. Bademci'nin son paylaşımı metrodan geldi.

    Arkadaşı Cansu Uras'ın paylaşımı ile metroya bindiği anlar sosyal medyaya düştü. Yayınlanan fotoğrafa şu notu düştü: "'Keanu Reeves de metroya biniyor' dedi beyefendi ama onun iş çıkışı saatinde Davutpaşa-Yenikapı hattına binmediğini bilmiyor olmalı."

    Salih Bademci den metro paylaşımı #1Salih Bademci den metro paylaşımı #2

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