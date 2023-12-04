Salih Bademci'nin toplu taşıma kullanma nedenini açıkladı Toplu taşımada çekilen fotoğrafı ile sosyal medyanın gündemine oturan oyuncu Salih Bademci, çok konuşulan kareyle ilgili konuştu.

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Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği dizisi Dilek Taşı'nda rol alan Salih Bademci, geçtiğimiz hafta günlük hayatında toplu taşıma kullandığını sosyal medyada duyurmuştu.

Ünlü oyuncu, arkadaşı Nurhan Özenen ile birlikte metrobüste binmişti.

"Bir uçtan diğer uca İstanbul"

Özenen, sosyal medyada gündem olan poza, "Bir uçtan diğer uca İstanbul" notunu düşmüştü.

"Metrobüsün en keyifli hali"

Salih Bademci ise aynı kareyi "Metrobüsün en keyifli hali" mesajıyla yayınlamıştı.

"Zaman önemli"

Dün akşam bir ödül törenine katılan ünlü isim, basın mensuplarının "Buraya da metrobüsle mi geldiniz?" sorusuna, “Hayır ama isterdim. Benim için en kıymetli şey zaman, gerisi teferruat. O yüzden zamanımı iyi kullandığım her yer benim için daha iyi." cevabını verdi.

Salih Bademci, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlarla ilgili olarak, "Herkese çok teşekkür ediyorum övene de, dövene de. Çok sağ olsunlar, onlar sayesinde kritize edip üzerine bir şeyler koyuyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum bütün meslektaşlarım gibi." ifadelerini kullandı.