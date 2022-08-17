Salih Bademci'nin yeni yaşı kuliste kutlandı

Salih Bademci yeni yaşını usta oyuncu Deme Akbağ ile kuliste kutladı.

Başrolünü Demet Akbağ’ın oynadığı ‘Aydınlıkevler’ önceki akşam sevenleriyle buluştu.

Oyunun ardından kuliste, oyunculardan Salih Bademci’nin doğum günü kutlandı. Doğum günü pastası yerine hamburger ve patates kızartması sipariş verildi.

"Teşekkür ederim"

Salih Bademci yaptığı paylaşımda “Demet Akbağ ile de şöyle bir doğum günü pastası yemedim demem. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” notunu düştü.