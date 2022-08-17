Petrol
93.23
0.96%
Euro
18.2485
0.02%
Dolar
17.9641
0.28%
Altın
1.025
0.39%
Borsa
2923
0.34%
Bitcoin
438.839
1.11%
BTXN Coin
6.09
-2.24%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Salih Bademci'nin yeni yaşı kuliste kutlandı

    Salih Bademci yeni yaşını usta oyuncu Deme Akbağ ile kuliste kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Salih Bademci'nin yeni yaşı kuliste kutlandı

    Başrolünü Demet Akbağ’ın oynadığı ‘Aydınlıkevler’ önceki akşam sevenleriyle buluştu.

    Oyunun ardından kuliste, oyunculardan Salih Bademci’nin doğum günü kutlandı. Doğum günü pastası yerine hamburger ve patates kızartması sipariş verildi.

    "Teşekkür ederim"

    Salih Bademci yaptığı paylaşımda “Demet Akbağ ile de şöyle bir doğum günü pastası yemedim demem. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” notunu düştü.

    Salih Bademci nin yeni yaşı kuliste kutlandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Muazzez Ersoy'dan mayolu paylaşım
    Magazin

    Muazzez Ersoy'dan mayolu paylaşım

    Şehit Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketi Kilis'e uğurlandı
    3. Sayfa

    Şehit Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketi Kilis'e uğurlandı

    Görüş Bildir