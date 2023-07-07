Salma Hayek bikinisini giydi Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

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Yaşlanmaktan korkmadığını söyleyen ünlü oyuncu Salma Hayek, deniz sezonunu açtı. Hayek, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Sosyal medyada oldukça aktif olan başarılı oyuncu Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafta rengarenk ve çok küçük bir bikini giydi.

Makyajsız

Yıllara meydan okuyan oyuncu, makyajsız halde havuzda verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

"77 yıldır var"

"Mutlu Ulusal Bikini Günü" diyerek pozunu paylaşan Salma Hayek " Bikininin sadece 77 yıldır var olduğuna inanabiliyor musunuz? Umalım da onları da yasaklamasınlar" dedi.

Takipçileri oyuncuya yorum ve beğeni yağdırdı.