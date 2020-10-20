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    Salma Hayek: Cameron’ı şaka sanmıştım

    Salma Hayek, kendisi gibi oyuncu Cameron Diaz’la ilgili bir anısını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 08:28
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    Salma Hayek: Cameron’ı şaka sanmıştım

    Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, kendisini dünya çapında şöhrete kavuşturan 1995 yapımı ‘Desperado’ filmiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

    Bir magazin dergisine konuşan, Meksikalı yıldız, başrolünü oynadığı yapımın ilk seçmelerinde kendisi yerine Cameron Diaz’ın uygun görüldüğünü söyledi.

    "AŞIRI ÜNLÜYDÜ"

    Hayek, Kaliforniyalı oyuncunun soyismi nedeniyle bu rol için aday olduğunu belirterek, “O dönem Cameron aşırı ünlüydü. Bense tüm bunları bir şaka sanmıştım” ifadesini kullandı.

    Salma Hayek: Cameron’ı şaka sanmıştım #1

    Salma Hayek: Cameron’ı şaka sanmıştım #2

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