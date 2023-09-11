Salma Hayek, cesur pozlarına yenisini ekledi Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, bikinili pozlarına yenisini ekledi.

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Paylaşımlarıyla gündem olan Lübnan kökenli bir baba ile Meksika-İspanyol kökenli bir annenin kızı olan Hollywood yıldızlarından Salma Hayek, geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla gelmişti.

Hayek, 57. yaş gününü kutlarken plajda kırmızı bikinisiyle poz vermişti.

"Hayatta olduğum için çok mutluyum ve tüm nimetler için çok minnettarım." diyen Haye,k devamında ise şunları söyledi:

"Sevgili ailem, değerli arkadaşlarım, sağlığım, beni ayakta tutan işim, güçlendirici ekibim, hayvanlar ve doğayla olan ilişkim ve tüm sadık hayranlarımın sevgisi. 57. yaş günüm kutlu olsun."

"Bu kadın asla yaşlanmıyor"

Hayek, tatil pozlarına yenilerini ekledi. Fit görünümüyle dikkat çeken güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı. Fit haliyle görenleri kendine hayran bırakan ünlü ismin pozlarına; "Bu kadın asla yaşlanmıyor" yorumları geldi.