Salma Hayek eşiyle tatilde Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, eşiyle çıktığı tatilden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarından 56 yaşındaki Salma Hayek, tatile çıktı.

Yıldız isim son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozlarıyla adından söz ettirdi. Eşinin sırtına çıktığı bir karesini de paylaşan ünlü isme, beğeni ve yorum yağdı.

Yıllara meydan okuyan fit fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, gönderisine; "Güneşin, suyun ve sevginin nimetlerinin tadını çıkardım" mesajını yazdı.

"Evliliğimde çok mutluyum"

Ünlü oyuncu, 2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturmuş ve çiftin bu evlilikten Mathilde adını verdikleri bir kızı olmuştu.

Hayek, geçtiğimiz aylarda ise evliliğin aşkı öldürmediğini söyleyerek; şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çözüme odaklanıyoruz."

"Evliliğimde çok mutluyum. Hayatımın en büyük başarısı, iyi bir yuva kurmuş olmam. Bir sorun olduğunda eşimle birbirimizi suçlamak yerine çözüme odaklanıyoruz."