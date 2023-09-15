Salma Hayek ince kalmasının sırrını verdi Sık sık kıvrımlarını sergileyen Salma Hayek son olarak "Benim için egzersiz yapmak zor" dedi ve zayıf kalmasının sırrını verdi.

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Son dönemde adından sıkça söz ettiren Hollywood yıldızı Salma Hayek, bikinili pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

57 yaşında olmasına rağmen fit görünen fiziğiyle dikkat çeken Salma Hayek, nasıl bu kadar zayıf kaldığını ve bunun yorucu egzersizlerin yardımıyla olmadığını açıkladı.

Hayek, görünümünü meditasyona borçlu olduğunu iddia ederek "Gerçekten öyle olduğuna inanıyorum. İnsanlar bunun egzersiz olduğunu söylüyor. Ben bunun meditasyon olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kendi yolunuzu bulmalısınız"

"Kendi yolunuzu bulmalısınız. Benim için egzersiz yapmak zor" itirafında bulunan güzel oyuncu şunları söyledi: "Bunu yapacak disipline sahip olmak gerçekten çok zor. Ama meditasyon benim için çocuk oyuncağı, çünkü bu benim kendi formum."

Ayrıca Hayek genç görünmesini sağlayan alışılmadık bir içerikten de bahsetti. Hayek, Meksika'da yanık mağdurları için kullanılan bir maddeden bahsederek "Onu kullanıyorum çünkü cildi tamamen yeniliyor" dedi.