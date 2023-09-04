Salma Hayek, minik bikinisiyle yeni yaşını kutladı 57. yaş gününü kutlayan ünlü oyunvu Salma Hayek, minik bikinisiyle fiziğini sergiledi.

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Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan oyuncu Salma Hayek, yıllara meydan okuyan görünümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hayek geçtiğimiz haftalarda tatilde kameralara yakalanmıştı. Yaptığı paylaşımlarla gerçek görünümü arasındaki fark sebebiyle eleştirilen Hayek'ten yeni tatil pozları geldi.

"57. yaş günüm kutlu olsun!"

Salma Hayek, 57. yaş gününü kutlarken plajda minik kırmızı bikinisiyle poz verdi. 'Hayatta olduğum için çok mutluyum ve tüm nimetler için çok minnettarım' diyerek seksi slayt gösterisinin başlatan Hayek devamında ise şunları söyledi: "Sevgili ailem, değerli arkadaşlarım, sağlığım, beni ayakta tutan işim, güçlendirici ekibim, hayvanlar ve doğayla olan ilişkim ve tüm sadık hayranlarımın sevgisi. 57. yaş günüm kutlu olsun!"