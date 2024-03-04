Salma Hayek yaşlanmıyor! Göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, cesur tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü oyuncu, en son göbeğine kadar inen dekoltesiyle gündem oldu.

ensonhaber.com

Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan oyuncu 57 yaşındaki güzel oyuncu Salma Hayek, özel hayatı ve iddialı tarzıyla sık sık konuşuluyor.

Hayek, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği ile hayranlarının beğenisini topluyor.

Dekolteli bir paylaşım geldi

Oyuncu son olarak, yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 28,3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından göbeğine kadar inen dekolteli bir paylaşım yaptı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı. Hayranları tarafından oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

"Meditasyonu geliştirdim"

Hayek, geçtiğimiz yıllarda görünümünü meditasyona borçlu olduğunu söylemişti. Oyuncu, "Vücudumdaki pek çok şey ve sağlık sorunları nedeniyle, bir şekilde geliştirmeye devam ettiğim garip meditasyonu geliştirdim. Bunu saatlerce yapabiliyorum çünkü zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli. Bu aslında enerjiyi hissetmek. Hareket ediyor ve içinizde dans ediyor, farklı hisler ve duygular." ifadelerini kullanmıştı.