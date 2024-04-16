Salma Hayek, yıllara meydan okuyor! İddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı

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57 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği ile hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.
Makyajsız ve bikinili
28,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşan oyuncunun makyajsız halleri ve bikinili pozları dikkat çekti.
Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu
Yıllara meydan okuyan oyuncunun fit vücudu görenleri kendine hayran bırakırken sosyal medyada paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
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