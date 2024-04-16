Salma Hayek, yıllara meydan okuyor! İddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı Yıllara meydan okuyan görünümüyle sık sık gündeme gelen oyuncu Salma Hayek, bu kez Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı.

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57 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği ile hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

Makyajsız ve bikinili

28,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşan oyuncunun makyajsız halleri ve bikinili pozları dikkat çekti.

Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Yıllara meydan okuyan oyuncunun fit vücudu görenleri kendine hayran bırakırken sosyal medyada paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.