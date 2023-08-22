Sam Asghari'den boşanma kararı alan Britney Spears 6 erkekle partiledi 14 aylık eşi Sam Asghari ile boşanma kararı alan ABD'li pop yıldızı Britney Spears, yaptıklarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, 5 yıl aşk yaşayan İran asıllı ABD'li model ve oyuncu Sam Asghari 14 ay önce nikah masasına oturdu.

İhanet iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift, evliliklerindeki krizi aşamayınca boşanma kararı aldı.

Erkeğe bacağını yalattı

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Spears, ayrılık kararının ardından önce üstsüz şekilde yatakta olduğu anları sonra da bir erkeğe bacağını yalattığı bir videoyu yayınladı.

"Favori erkek"

Cüretkar paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Britney Spears, adeta boşanma partisi verdi. Yatakta üstsüz şekilde çektiği bir videoyu yayınlayan şarkıcı daha sonra "Favori erkek" diye tanımladığı 6 erkekle bir araya geldi.

"Bütün gece oynadım"

Spears, önce genç bir erkeğe bacağını yalattı sonra da onların kucağında poz verdi. O anları 42 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Favori çocuklarımı davet ettim ve bütün gece oynadım" dedi.