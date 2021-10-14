Samy Naceri, Aras Bulut İynemli'ye hayran

Türkiye'de yeni bir film çekmeye hazırlanan dünyaca ünlü oyuncu Sami Naceri, Aras Bulut İynemli'yi çok beğendiğini söyledi.

Luc Besson'un yönettiği "Taksi" filminin başrol oyuncusu Sami Naceri, İstanbul'a geldi. Ünlü yıldız, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

Türk yemeklerini çok sevdiğini söyleyen Naceri, Türk oyuncular hakkında da konuştu.

"ARAS'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Türkiye’de yeni bir film çekeceğini açıklayan Naceri, ayrıca “7. Koğuştaki Mucize filmini izledim. Aras Bulut İynemli’yi çok beğendim. Kendisiyle tanışmak isterim.” dedi.