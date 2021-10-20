Sanatçı Durul Gence vefat etti

Geniş alanda yaptığı müziklerle tanınan Durul Gence, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'de Batı müziğinin öncülerinden olan Durul Gence, uzun süredir Parkinson hastalığı ile mücadele ediyordu.

Gence, üç hafta önce durumunun ağırlaşması üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

YAŞAM MÜCADELESİ SONA ERDİ

Gence'den bugün ise acı haber geldi.

81 yaşındaki sanatçı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

70’li yıllarda yaptığı başarılı işlerle adını duyuran Gence, Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışmıştı.

DURUL GENCE KİMDİR

Türk caz müzisyeni ve orkestra şefi Durul Gence, 1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atıldı. Gence, 1970 yılında yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlendi.

Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express", kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı.

Bir yıl kadar Norveç'te kaldı. ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde "İnsan, müzik ve caz" dersleri veren Gence'nin, DG-4 adında bir topluluğu bulunuyordu. Sanatçı, Mart 2005'te 50. sanat yılını kutlamıştı.