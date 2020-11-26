Sanatçı Tayfun, evlendi

Sanatçı Tayfun Duygulu ve Tuğçe Duygulu dünya evine girdi.

90’lı yıllarda çok sayıda popüler şarkıya imza atan Tayfun Duygulu, hayatını 10 aydır birlikte olduğu Tuğçe Duygulu’yla birleştirdi.

51 yaşındaki sanatçı, önceki gün gerçekleşen nikah sonrası şu açıklamayı yaptı:

"KIZ ÇOCUK İSTİYORUM"

“Eşim Tuğçe’nin memleketi Giresun’da hayatımızı birleştirdik. Nikaha pandemi nedeniyle sadece ailelerimiz katıldı. Düğünü yazın İstanbul ve Çeşme’de gerçekleştireceğiz.

Evlilikle neticelenen bu ilişki beni olgunlaştırdı. Müziğime de olumlu anlamda yansıyacaktır. Her şeyden önce ruhumun en dingin halini eşimle yaşayacağım.”

"BELLA"

Eşinin mimar olduğunu ve 10 ay önce İzmir'de tanıştıklarını söyleyen 51 yaşındaki Duygulu, "Eşime 'Bella' diye hitap ediyorum" dedi.

Çocuk istediğini de belirten sanatçı, en büyük arzusunu da açıklayarak "İki oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum. Çevremdekiler kız babası olmanın bana çok yakışacağını söylüyor. Dilerim bir kız çocuğumuz olur" şeklinde konuştu.

