Sanatçıların yılbaşı programları

Yeni yıla dudak uçuklatan rakamlarla girecek olan sanatçıların başında 5 milyon liralık anlaşmayla Mahsun Kırmızıgül yer alırken; Tarkan'ın kazancı ise euro üzerinden olacak.

Yeni yıla bir gün kala sanat dünyasının muhteşem seslerine sahip ünlü isimler, konserleri için son hazırlıklarını yapıyor.

Yılbaşına eğlenerek girmek isteyen kişiler ise otellerden mekanlara kadar tüm rezervasyonları doldurdu.

Durum böyle olunca sanatçıların yılbaşı ücretleri de oldukça merak edilir oldu.

İşte hangi isim nerede çıkacak; yılbaşı kazançları ne kadar olacak...

TARKAN ANLAŞMAYI EURO ÜZERİNDEN YAPTI

Tarkan yeni yılda Mısır'da sahneye çıkacak.

Konseri izlemek için kişi başı 2000 euro ödemek gerekiyor. Gece sonunda Tarkan'ın kazancı ise 1 milyon euro olacak.

EBRU GÜNDEŞ İLE HADİSE KIBRIS'TA

Ebru Gündeş, yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayacak. Sanatçıyı izlemek isteyenler kişi başı 6 bin TL ödeyecek. Gündeş ise bu geceden 900 bin lira kazanacak.

Hadise de Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerden biri. Hadise'nin kazancı ise Ebru Gündeş ile aynı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL 5 MİLYON ALACAK

Uzun yıllardır sahnelerden uzak olan Mahsun Kırmızıgül, yeni albümüyle Show TV'de olacak.

Kanalla 5 milyon liraya anlaşma yapan şarkıcı, eski ve yeni şarkılarını seslendirecek.

AJDA PEKKAN İSTANBUL'DA OLACAK

İstanbul'da bir mekanda konser verecek Ajda Pekkan'ı izlemek isteyenlerin bilet ücretleri ise 10 bin lira.

Pekkan, sahneye çıkmak için 600 bin liraya anlaştı.

ÖZCAN DENİZ 1 MİLYON KAZANACAK

Özcan Deniz, 1 milyonluk anlaşma üzerine yılbaşını Kıbrıs'ta geçirecek. Deniz'i dinlemeye giden 2 kişinin, konaklama dahil 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

EDİS YENİ YILI BEŞİKTAŞ'TA KARŞILAYACAK

Son zamanlarda oldukça popüler bir isim haline gelen genç şarkıcı Edis ise Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerde sahne alacak

Edis bu geceden 400 bin lira kazanacak.

YILDIZ TİLBE SAKARYA'DA - 900 BİN LİRA

İREM DERİCİ KONYA'DA - 350 BİN LİRA

HAKAN ALTUN ANKARA'DA - 750 BİN LİRA

DENİZ SEKİ KIBRIS'TA - 250 BİN LİRA

DERYA ULUĞ AFYON'DA - 150 BİN LİRA

MUSTAFA CECELİ MERSİN'DE - 300 BİN LİRA

FUNDA ARAR KIBRIS'TA - 700 BİN LİRA

ŞEVVAL SAM SAPANCA'DA - 350 BİN LİRA

EBRU YAŞAR KIBRIS'TA - 300 BİN LİRA

VOLKAN KONAK ANTALYA'DA - 700 BİN LİRA

ZİYNET SALİ ANTALYA'DA - 400 BİN LİRA

GÜLBEN ERGEN GÜNAY RESTORAN'DA - 300 BİN LİRA

SERDAR ORTAÇ KIBRIS'TA - 350 BİN LİRA

ORYANTAL DİDEM KIBRIS'TA - 100 BİN LİRA