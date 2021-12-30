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    Sanatçıların yılbaşı programları

    Sanatçıların yılbaşı programları

    Yeni yıla dudak uçuklatan rakamlarla girecek olan sanatçıların başında 5 milyon liralık anlaşmayla Mahsun Kırmızıgül yer alırken; Tarkan'ın kazancı ise euro üzerinden olacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 17:30
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    Yeni yıla bir gün kala sanat dünyasının muhteşem seslerine sahip ünlü isimler, konserleri için son hazırlıklarını yapıyor.

    Yılbaşına eğlenerek girmek isteyen kişiler ise otellerden mekanlara kadar tüm rezervasyonları doldurdu.

    Durum böyle olunca sanatçıların yılbaşı ücretleri de oldukça merak edilir oldu.

    İşte hangi isim nerede çıkacak; yılbaşı kazançları ne kadar olacak...

    TARKAN ANLAŞMAYI EURO ÜZERİNDEN YAPTI

    Tarkan yeni yılda Mısır'da sahneye çıkacak.

    Konseri izlemek için kişi başı 2000 euro ödemek gerekiyor. Gece sonunda Tarkan'ın kazancı ise 1 milyon euro olacak.

    Sanatçıların yılbaşı programları #1

    EBRU GÜNDEŞ İLE HADİSE KIBRIS'TA

    Ebru Gündeş, yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayacak. Sanatçıyı izlemek isteyenler kişi başı 6 bin TL ödeyecek. Gündeş ise bu geceden 900 bin lira kazanacak.

    Hadise de Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerden biri. Hadise'nin kazancı ise Ebru Gündeş ile aynı.

    Sanatçıların yılbaşı programları #2

    MAHSUN KIRMIZIGÜL 5 MİLYON ALACAK

    Uzun yıllardır sahnelerden uzak olan Mahsun Kırmızıgül, yeni albümüyle Show TV'de olacak.

    Kanalla 5 milyon liraya anlaşma yapan şarkıcı, eski ve yeni şarkılarını seslendirecek.

    Sanatçıların yılbaşı programları #3

    AJDA PEKKAN İSTANBUL'DA OLACAK

    İstanbul'da bir mekanda konser verecek Ajda Pekkan'ı izlemek isteyenlerin bilet ücretleri ise 10 bin lira.

    Pekkan, sahneye çıkmak için 600 bin liraya anlaştı.

    Sanatçıların yılbaşı programları #4

    ÖZCAN DENİZ 1 MİLYON KAZANACAK

    Özcan Deniz, 1 milyonluk anlaşma üzerine yılbaşını Kıbrıs'ta geçirecek. Deniz'i dinlemeye giden 2 kişinin, konaklama dahil 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

    Sanatçıların yılbaşı programları #5

    EDİS YENİ YILI BEŞİKTAŞ'TA KARŞILAYACAK

    Son zamanlarda oldukça popüler bir isim haline gelen genç şarkıcı Edis ise Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerde sahne alacak

    Edis bu geceden 400 bin lira kazanacak.

    Sanatçıların yılbaşı programları #6

    YILDIZ TİLBE SAKARYA'DA - 900 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #7

    İREM DERİCİ KONYA'DA - 350 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #8

    HAKAN ALTUN ANKARA'DA - 750 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #9

    DENİZ SEKİ KIBRIS'TA - 250 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #10

    DERYA ULUĞ AFYON'DA - 150 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #11

    MUSTAFA CECELİ MERSİN'DE - 300 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #12

    FUNDA ARAR KIBRIS'TA - 700 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #13

    ŞEVVAL SAM SAPANCA'DA - 350 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #14

    EBRU YAŞAR KIBRIS'TA - 300 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #15

    VOLKAN KONAK ANTALYA'DA - 700 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #16

    ZİYNET SALİ ANTALYA'DA - 400 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #17

    GÜLBEN ERGEN GÜNAY RESTORAN'DA - 300 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #18

    SERDAR ORTAÇ KIBRIS'TA - 350 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #19

    ORYANTAL DİDEM KIBRIS'TA - 100 BİN LİRA

    Sanatçıların yılbaşı programları #20

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