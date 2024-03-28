Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci imaj yeniledi! Saçlarını sarıya boyattı Ekranların ünlü isimlerinden Özge Özpirinçci saçlarını boyattı. Güzel oyuncun yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.

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ensonhaber.com

Aşk Yeniden, Kadın, Mucize Doktor gibi birçok başarılı projede yer alan Özge Özpirinçci, şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Karsu' karakteri ile adından söz ettiriyor.

İmaj tazeledi

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, dizi için imaj tazeledi.

'Bu saça alışamadım'

Doğallığı ile bilinen Özge Özpirinçci saçlarını sarıya boyattı. Yeni halini sosyal medya hesabından 'Bu saça alışamadım.' notu ile paylaşan Özge Özpirinçci, takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Her daim güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.