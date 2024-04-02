Sandıktan zaferle çıktı! Türkücü Hilal Özdemir artık muhtar Yerel seçimlerde muhtarlık için adaylığını koyan türkücü Hilal Özdemir, oyları aldı ve mahallesinde muhtar oldu.

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Ünlü şarkıcı Hilal Özdemir, geçtiğimiz mart ayının başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı.

"Hizmete talibim"

Seçmenlerden destek isteyen Özdemir, "Mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim" demişti

Dün gerçekleşen yerel seçimlerin ardından sonuçları merakla bekleyen ünlü türkücü, güzel haberi sevenleriyle paylaştı.

"Herkese çok teşekkür ederim"

Özdemir, "Sevgili Suadiye'liler 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı..