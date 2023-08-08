Sandra Bullock'un sevgiisi hayatını kaybetti Dünyaca ünlü aktris Sandra Bullock'un 2015'ten beri birlikte olduğu erkek arkadaşı Bryan Randall'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

ensonhaber.com

Hollywood’un ünlü simalarından Sandra Bullock’un yıllardır birlikte olduğu erkek arakdaşı fotoğrafçı Bryan Randall’ın hayatını kaybetti.

Üç yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden ve bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmayan 57 yaşındaki Randall en son 2020 yılında kameraların karşısına çıkmıştı.

"3 yıl süren ALS ile mücadelesini kaybetti"

Randall’ın ailesi bir açıklama yayınlayarak, “Bryan Randall’ın 3 yıl süren ALS ile mücadelesini kaybettiğini ve huzur içinde yaşamını yitirdiğini söylemekten dolayı çok üzgünüz. Bryan, ALS ile yolculuğunu saklı tutmak istedi” ifadelerini kullandı.

Randall, fotoğrafçılık kariyerinden önce manken olarak tanınıyordu.

Jesse James ile boşandıktan beş yıl sonra Randall ile ilişkiye başlayan Bullock, bu ilişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih etmişti.