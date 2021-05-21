Sanem Yeles anne oldu

Yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan “Kiralık Aşk” dizisinde canlandırdığı Nihan karakteriyle tanınan oyuncu Sanem Yeles,bebeğine kavuştu.

2019'da çocukluk aşkı Yakup Akpınar ile dünyaevine Senem Yeles'den müjdeli haber geldi. İkili, bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin kızlarına 'Bade' ismini verdiği öğrenildi.

"HOŞ GELDİN MİNİĞİM"

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Yeles, kızının elini tuttuğu bu fotoğrafı, "Hoş geldin miniğim... 10.05.2021..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncunun gönderisi, takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum alırken; yakışıklı eşi Yakup Akpınar'da mutluluğunu sosyal medya hesabından böyle dile getirdi: "Hoş geldin hayatımıza minik kızım"