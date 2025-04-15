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Haber Merkezi

'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, babasına şiddet uyguladı.

Daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanan ve 3 ay sonra tahliye olan Salvo, o anları da sosyal medyadan yayınladı.

VESAYETİ DUYDU, ORTALIK KARIŞTI

Yaşananların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı.

Ancak bu durum rapçiyi çığırından çıkardı.

"KENDİNİ ÖLDÜRTME"

Sansar Salvo, bunun üzerine sosyal medya hesabından kan donduran bir paylaşımda bulunmuştu.

Rapçi, babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladı ve o anları da sosyal medya hesabından; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek paylaşmıştı.

"PARA İÇİN HAYATIMI MAHVETTİLER"

Ekin Can Arslan'a tepki yağarken, sosyal medyada görüntülerin şiddete yönelik ihbar kabul edilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Arslan, gözaltına alındı. Rapçi, X hesabından "Gözaltı... Para için hayatımı mahvettiler" paylaşımında bulundu.