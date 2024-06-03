Saraydan Kate Middleton'la ilgili yeni duyuru Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton hakkında İngiltere'den yeni bir açıklama daha geldi.

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Kanserle mücadele eden Kate Middleton, tedavisine gözlerden uzak devam ediyor.

Saraydan bu konuda bilgi sızdırılmazken, yeni bir açıklama yapıldı.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kate Middelton'ın bir süre daha kameralar karşısında olmayacağı belirtildi.

Etkinlikte olmayacak

Haziran ayında Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen askeri tören Trooping the Colour'a katılması beklenen Prenses Kate, bu büyük etkinliğe katılamayacak.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kate Middleton'ın etkinliğe katılmayacağı doğrulanırken, onun yerine görevini Korgeneral James Bucknall'ın üstleneceği belirtildi.

Geçit törenini izleyip izlemeyeceği açıklanmadı

Birleşik Krallık'ın Trooping the Colour olarak bilinen geleneksel askeri geçit töreninden bir hafta önce, 'Albay'ın Teftişi' adı verilen bir etkinlik düzenleniyor. Prenses, İrlanda Muhafızları Albayı ünvanını taşıdığı için normalde Teftiş Subayı olarak törene katılıyordu.

Albay'ın Teftişi' 8 Haziran'da, Trooping the Colour ise 15 Haziran'da düzenlenecek. Prenses Kate'in askeri geçit törenini izleyip izlemeyeceği henüz bilinmiyor.