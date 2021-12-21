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    Sarhoş olan Burak Sergen'i yerden kaldıramadılar

    Ünlü oyuncu Burak Sergen alkolü fazla kaçırınca zor anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 11:07
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    Sarhoş olan Burak Sergen'i yerden kaldıramadılar

    Yakalandığı koronavirüs nedeniyle günlerce yoğun bakımda yatan ve hastanede kaldığı süre boyunca eski eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenen Burak Sergen, bir türlü toparlanamadı.

    Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu alkolü fazla kaçırınca yerden kalkamadı.

    EVE ZOR GİRDİ

    Evinin önünde yerde oturan Sergen'i iki kadın arkadaşı kaldırmak için büyük uğraş verdi. Konuşmakta da zorlanan Burak Sergen sorular üzerine "Onlar benim kardeşim" yanıtını verdi.

    Sarhoş olan Burak Sergen i yerden kaldıramadılar #1

    Sarhoş olan Burak Sergen i yerden kaldıramadılar #2

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